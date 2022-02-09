Vatandaşın zam isyanı! Meydanda fatura yaktılar

"BU FATURALAR İNSANA YAKIŞIR DEĞİL"

Bir vatandaş, 100 metre kare alan evine 820 lira doğalgaz, 450 lira elektrik faturası geldiğini belirterek, “AKP duy sesimizi. Bu faturalar insana yakışır değil. Emeklileri sömürmeye hakkınız yoktur yazık. Hepimiz tepki gösterelim. Bu faturaları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletin” diye konuştu.



"FABRİKA MI İŞLETİYORUZ?"

Faturayı şapkasına takan Ali Kara isimli vatandaş, “Faturalarımız cebimizi yakıyor. Elektrik 540 lira gelmiş. Fabrika mı işletiyorum ben. Bakıyorum TRT payı, fan fon payı. Nasıl sakin olalım” diye isyan etti.



"VATANDAŞIN FERYADINA KULAK VERİN"

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise, vatandaşın feryadına kulak verilmesi gerektiğini dile getirerek, “Vatandaşın sesini Saray’ın duyması lazım. Vatandaşlar bu soğukta burada toplanıyorsa, cebi de yanıyorsa ne olursunuz bu sesi duyun artık. Yeter” dedi.