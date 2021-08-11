Van Muradiye'de tekstil kent yapımı için ihaleye çıkıldı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muradiye ilçesinde tekstil kent yapımı için ihale düzenleyecek.

İhale kapsamında 2.000 metrekare alana sahip bina yaptırılacak olup ihale tarihi 24 Ağustos 2021 olarak açıklandı.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

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