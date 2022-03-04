Van'da özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde toplu taşıma hizmeti verecek 37 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını/plakasını 10 yıllığına kiraya verecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

