Vakıflar Bölge Müdürlüğü 56 taşınmazı kiralıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve arsa, büro, tarla, WC, zeytinlik, dükkan ve mesken niteliğinde olan toplam 56 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.

Taşınmazların bulunduğu ilçe ve mahalleleri ile büyüklükleri gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz