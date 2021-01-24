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Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü kat karşılığı konut ve bina inşaatı yaptıracak

İLAN 24.01.2021, 02:06 24.01.2021, 02:27
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Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü kat karşılığı konut ve bina inşaatı yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından; Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi, Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri Mahallesi ve Fatih ilçesi, Sancaktar Hayrettin Mahallesinde bulunan ve ilanda belirtilen ada ve parsellerde kat karşılığında konut ve bina yapım ihalesi gerçekleştirecek.
İhaleye katılım şartları, istenilen belgeler ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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