Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çanakkale'de 7 adet taşınmazı kiraya verecek.

2 adet konaklama yeri ve kamping alanı, mesken, 3 adet büro ve yurt binası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek.

İhale 1 Şubat 2022 tarihinde Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 4 adresindeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak.

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