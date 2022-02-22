Üsküdar Üniversitesi 170 Akademik Personel alıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin Fakülte ve Yüksekokulları'na 170 Akademik Personel alacak.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Adayların, başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yoluyla veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.