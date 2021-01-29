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Üsküdar Belediyesi iletişim danışmanlığı hizmeti alınacaktır

İLAN 29.01.2021, 01:58 29.01.2021, 02:03
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Üsküdar Belediyesi iletişim danışmanlığı hizmeti alınacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, iletişim danışmanlığı hizmeti için ihaleye çıkıyor.

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup isteklilerden istenilen belgeler, İhaleye giriş şartları ve ihale tarihini buradan öğrenebilirsiniz

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