Üniversite içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
İLAN 18.11.2021, 02:46
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Tayfur Sökmen Kampüsü ve bağlı birimlerinde bulunan ticari alanları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulüne göre kiraya verecek.
7 adet ticari alanın 3 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihale 29 Kasım 2021 tarihinde Rektörlük Toplantı salonunda yapılacak. Kiralanan taşınmazlarda Tayfur Sökmen Kampüsünde ve bağlı birimlerinde faaliyet gösteren iş kollarının ve İktisadi İşletmelerin faaliyet alanı haricinde bir iş kolunda öğrenci ve personele hizmet yapılacak.
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|12
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|27
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