Uluslararası Final Üniversitesi akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) akademik personel alım ilanı yayınladı.

KKTC’nin Girne ilçesinde bulunan Üniversite, Mühendislik, Hukuk, Eczacılık, Eğitim, Diş Hekimliği, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Yabancı Diller, Turizm ve Mutfak Sanatları ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına 53 akademik personel alımı yapacak.

Akademik personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

