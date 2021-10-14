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Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek

İLAN 14.10.2021, 00:37
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Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl Tabiat Parkı'nda yapım karşılığı işletme ihalesi düzenleyecek. 
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan Ulugöl Tabiat Parkı'nda yapım karşılığında turistik tesis olarak kullanılacak butik otelin, uygulama projelerine uygun olarak yapılması ve işletmeciliği işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 20 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı. 
İhale 27 Ekim 2021 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Butik otel İşletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 193.000,00 TL olarak açıklandı. 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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