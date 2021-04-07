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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacak

İLAN 07.04.2021, 00:38
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ulaştırma  ve  Altyapı  Bakanlığı  merkez  ve  taşra  birimlerinde  çalıştırılmak  üzere  4857 sayılı  İş  Kanunu  ile  09/08/2009  tarihli  ve  27314  sayılı  Resmî  Gazete  ’de  yayımlanan  Kamu Kurum ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır.
Sınav tarihi, başvuruda aranan özel/genel şartlar ve diğer hususlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
 

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