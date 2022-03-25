Tuzla Belediyesi'nden satılık 27 bin 314 m² arsa
İLAN 25.03.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tuzla Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki İçmeler mahallesinde bulunan 27 bin 314 m² konut alanı nitelikli arsa satışı çıkarıldı.
Taşınmazın satış ihalesi, 5 Nisan 2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye Encümen salonunda yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 500 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir.
Taşınmazın muhammen bedeli 122 milyon 915 bin 470 Türk Lirası olarak açıklandı.
İhale metni için tıklayınız.
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