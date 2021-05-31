Son Dakika

TÜRSAB enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınav duyurusu

İLAN 31.05.2021, 00:23
14
TÜRSAB enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınav duyurusu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı, Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 46. ve devamı maddeleri uyarınca yapılacak olup  Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavları TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) tarafından düzenlenecektir.
Başvuru Tarihleri : 26 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında katılımcılarımız tarafından online  yapılacaktır.
Tüm istenilen belgeleri sağlayan adayların, sınav başvurusu için https://akademi.tursab.org.tr adresinde yer alan TÜRSAB Akademi Online Sınav Sistemi üzerinden kullanıcı hesaplarını 23 Haziran 2021 tarihine kadar oluşturmaları ve sisteme giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Sınav hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@