Türkşeker Tarım A.Ş.'den arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkşeker Tarım A.Ş. tarafından 10 Eylül 2021 tarihinde saat 16:30'da arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu satışı yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkşeker Tarım ve Gıda Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü Mali İşler Departmanına elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

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