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Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alacak

İLAN 24.02.2021, 01:35
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Sürekli İşçi alınacak.

Başvurular, İŞKUR'un web sitesi üzerinden 26 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına ait ilana ulaşmak için tıklayınız

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