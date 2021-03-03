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Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının genel kurul toplantısına davet
İLAN 03.03.2021, 01:11
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2021 tarihinde saat 14:00'te Meclisi Mebusan Caddesi, No:81 Fındıklı/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde gerçekleştirilecek.
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