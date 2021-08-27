Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Çevre Uzmanı, Sosyal Uzman, Eğitim Koordinatörü, İzleme Uzmanı ve Hibe Uzmanı alacak.

Bireysel Danışmanlar yarı zamanlı olarak istihdam edilecek.

Adayların, 3 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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