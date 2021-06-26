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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

İLAN 26.06.2021, 00:42
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı  İstihdam  Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere  İletişim  Uzmanı  ve  Mali  Yönetim  Uzmanı  alınacak.
Adayların 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının ilanına ulaşmak için tıklayınız.
 

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