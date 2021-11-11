Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş.'den satılık fabrika
İLAN 11.11.2021, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş. mülkiyetindeki kargir un fabrikası ihale ile satışa çıkarıldı.
Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 84’te bulunan 101 ada 742 parselde kayıtlı 7.718,80 m² arsa alanına sahip kargir un fabrikası ve fabrikaya ait teçhizatın satış ihalesi 3 Aralık 2021 tarihinde Banka Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek olan ihalede “Kapalı Zarfla Teklif Alma” usulüne göre peşin bedelle satılacak.
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