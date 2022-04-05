Türkiye İş Bankası A.Ş.'den hesap sahiplerine duyuru

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyuruda, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 83. Maddesi uyarınca, yatırım kuruluşları nezdindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olduğu belirtildi.

“Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, 2023 yılında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan ve yatırımcılara ait Banka nezdinde zamanaşımına uğrayacak her türlü emanet ve alacaklara ilişkin listenin 01.04.2022 - 31.12.2023 tarihine kadar Bankanın internet sitesinde ilan edileceği kaydedildi.

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