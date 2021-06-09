Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan 71 personel alımı yapılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın ilanda belirtilen birimlerine 71 personel alımı yapılacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

Alınacak personellerin hizmet grubu, bölümü ve istihdam edileceği şehir, başvuru tarihi gibi diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer ilanlara buradan ulaşabilirsiniz.