Türk-Alman Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak
İLAN 21.04.2022, 00:33
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla 5 Öğretim Üyesi alacak.
Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında taşınabilir belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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|41
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|39
|12. Gençlerbirliği
|31
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|31
|38
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|31
|38
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|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
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|12
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|O
|P
|1. Liverpool
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|62
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|25
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|32
|22
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|32
|21
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|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
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|52
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|45
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|44
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|39
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|32
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|32
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|31
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|29
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|32
|25
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|25