TÜRASAŞ'tan işçi alım ilanı
İLAN 11.01.2022, 01:26
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü, Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 10 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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