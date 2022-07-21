Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan mübadele ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, 182 adet otomotiv yedek parçasını 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edecek. Mübadele karşılığında, 8 Adet 245/70 R16 ebatlarında yazlık, son 6 ay içerisinde üretilmiş lastik alınacak.

Mübadele 2 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'da Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Mübadele dokümanı Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Atatürk Mahallesi 195. Askeriye Caddesi, Bayraktepe Merkez Tunceli adresinde görülebilir veya adresten temin edilebilir.

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