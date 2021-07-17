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TÜBİTAK SAGE vericili veri toplama sistemi mal alımı ihalesi

İLAN 17.07.2021, 00:56 17.07.2021, 01:00
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TÜBİTAK SAGE vericili veri toplama sistemi mal alımı ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsünün vericili veri toplama sistemi alımı TÜBİTAK Ar-Ge İhale Yönetmeliğinin  19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
İhale, TÜBİTAK SAGE Yerleşkesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK SAGE Lalahan Yerleşkesi adresine elden teslim edilebileceği gibi  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
TÜBİTAK SAGE’nin ilanına ulaşmak için tıklayınız.

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