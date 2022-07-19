TÜBİTAK personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 personel istihdam edecek.

Uzman, Uzman Yardımcısı ve Avukat kadroları için başvurular 8 Ağustos 2022 tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş

Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

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