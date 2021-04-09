TÜBİTAK 77 personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, başvuru şekli ile son başvuru tarihiyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.