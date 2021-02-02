TÜBİTAK 6 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 Ar-Ge personeli alınacak.

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Lisans Bölümleri, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olma şartının arandığı personel alımları için başvuru süresi ve diğer özel şartları buradan öğrenebilirsiniz