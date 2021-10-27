TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı temin edilecek.

Adaylar ön başvurularını 14 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

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