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TSK, Hukuk Sınıfı Subay temini yapacak
İLAN 19.02.2022, 00:51
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde istihdam edilmek üzere "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Hukuk Sınıfı Subay temini yapılacak.
Adaylar ön başvurularını 20 Mart 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
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