Tretuvar ve kaplama yapımı işi ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi sınırları içerisinde yeni açılan, tadilat ve tamirat gerektiren cadde ve sokakların düzenlenmesi amacıyla 15.000 m bordür dizilmesi 20.000 m² tretuvar betonu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

