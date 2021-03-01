Tretuvar betonu dökümü yapım işi ihale edilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Alaca Belediyesi tretuvar betonu dökümü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale 3 Mart 2021 tarihinde Denizhan Mahallesi Yozgat Caddesi No: 2 19600 Alaca/Çorum adresinde saat 14:00'de yapılacaktır.

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