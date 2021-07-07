Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programları İlanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Trakya Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programları ilan edildi.

Programlar kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması hedefleniyor.

Proje sahipleri başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 26 Aralık 2021 tarihine kadar yapabilecek.

Islak imzalı ve mühürlü taahhütnamelerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar Trakya Kalkınma Ajansına teslim edilmesi gerekmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız.