Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden satılık akaryakıt istasyonu arsası
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesi, Çömlekçi mahallesinde bulunan 1.198 m² akaryakıt servis istasyon alanı nitelikli arsayı 2886 Sayılı DİK’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satacak.
Taşınmazın ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim edecek. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecek.
İhale 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.00’de Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacak.
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