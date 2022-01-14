Toplu ulaşım hattı kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma hattı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

İhale, Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.10'da yapılacak. İhale şartnamesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görülebilir ve 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

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