Toplu ulaşım hatları kiraya verilecek
İLAN 04.12.2021, 01:42
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde 13 güzergâhta toplu taşıma hizmeti verecek 30 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını 10 yıllığına kiraya verecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale günü olan 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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|11
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|20
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|20
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|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
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|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
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|14
|31
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|14
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|23
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|22
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|14
|21
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|14
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|14
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|14
|15
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|15
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|14
|15
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|14
|13
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|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
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|15
|20
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|15
|20
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|15
|20
|11. Valencia
|15
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|16
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|15
|16
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|15
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|15
|14
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7