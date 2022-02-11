Toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahlarına ilişkin duyuru

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Van Valiliği, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre kentte yapılacak açık hava toplantıları, yer ve güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerleri Valilik Makamının 25.01.2022 tarihli ve E-45896253-640-30493 sayılı olur'ları ile yeniden düzenledi.

Valilik makamından yapılan duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.