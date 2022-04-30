TOKİ'den İzmir'de taşınmaz satışı
İLAN 30.04.2022, 01:06 30.04.2022, 11:28
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'in Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde 1 adet konut ve 22 adet iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı.
Açık artırmalar 17 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar alınacak.
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