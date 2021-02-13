TOKİ, Kuzey Ankara'da 174 adet konut satışa çıkardı
İLAN 13.02.2021, 00:29 13.02.2021, 01:33
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kuzey Ankara'da 174 konutu 120 ay vade seçeneğiyle açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor.
Açık artırmaya ilanda belirtilen adreste ve kayıt yaptırdıktan sonra internet ortamından da katıla bilinecek.
Satış ihalesiyle ilgili gerekli bilgi ve ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.
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