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TOKİ Kocaeli/Dilovası Köseler'de 184 konutu satışa sunuyor

İLAN 19.05.2021, 01:03
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TOKİ Kocaeli/Dilovası Köseler'de 184 konutu satışa sunuyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi tarafından Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler'de 184 adet konutun satışı yapılacak.
138'i alt gelir grubu projesi, 46'sı ise sosyal konut grubu projesi olmak üzere satışa sunulan 184 konutun satışıyla ilgili gerekli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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