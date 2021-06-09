TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM ve rezidansları satıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlı (TOKİ) İstanbul Küçükçekmece’de bulunan KoruFlorya’daki 5 katlı alışveriş merkezi ile 26 rezidans daireyi açık artırma ile satışa çıkarıyor.

Proje içindeki daireler 3+1, 4+2 ve 6+2 büyüklüğünde olup 2.665.000 TL başlangıç fiyatı ve yüzde 20 peşin, 60 ay vade seçeneği de bulunuyor.

Satış ihalesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

