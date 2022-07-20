TOKİ'den Şanlıurfa'da konut satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Akçakale Atatürk Mahallesi’nde 125 adet konutu kuralı satışa sunuyor.

2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 180 ay vade seçeneği ile satılacak. Başvurular 25- 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında T. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri ile e-devlet üzerinden yapılacak.

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