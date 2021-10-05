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TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut satışı

İLAN 05.10.2021, 00:32
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TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Akçakale Atatürk Mahallesi’nde 265 adet konutu kuralı satışa sunuyor. 

170 adet 2+1 konut ile 95 adet 3+1 konut %10 peşinat  ve 180 ay vade seçeneği ile satılacak. Başvurular 11 Ekim - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında T. Ziraat Bankası A.Ş. Şubelerine yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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