TOKİ'den Kütahya'da konut satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kütahya Merkez Parmakören Mahallesinde yaptırılan 1453 Konutlar Projesi kapsamında 174 adet konutu satışa sunuyor.

Konut satış kurasına başvurular 23 Ağustos - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası Şubelerine yapılacak. Projede en düşük konut fiyatı 280.500 TL, en yüksek konut fiyatı ise 342.100 TL olarak açıklandı.

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