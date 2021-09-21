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TOKİ'den konut ve iş yeri satışı

İLAN 21.09.2021, 00:01
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TOKİ'den konut ve iş yeri satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 34 ilde 144 konut ile 26 ilde 96 iş yerini açık artırma ile satacak.
Açık artırmaya online olarak katılım mümkün olup salon katılımları Ankara'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ve İstanbul'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı adreslerinde gerçekleştirilecek.
 6-7 Ekim tarihlerindeki Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırmaları gerekmektedir. 
İlanı görüntülemek için tıklayınız.
 

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