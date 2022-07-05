TOKİ'den konut satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kırıkkale Yuva mahallesinde alt gelir grubu projesi kapsamında yaptırılan 456 konutu satışa sundu.

Konut tipi 2+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 18 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Kırıkkale İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Başvuru bedeli 1.000 Türk Lirası olarak açıklandı.

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