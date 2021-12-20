TOKİ'den konut satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Isparta Keçiborlu Cumhuriyet Mahallesi'nde 147 adet konutu kuralı satışa sunuyor.

41 adet 2+1, 98 adet 3+1 ve 8 adet 4+1 konut için başvurular 21 Aralık 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Isparta İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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