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TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı

İLAN 10.02.2021, 01:35
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TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. İstanbul ili Arnavutköy Taşoluk, Çatalca Nakkaş ve Silivri Çanta ile Kocaeli ili Dliovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve Gölcük İhsaniye'deki ilanda nitelikleri ve yüzölçümleri belirtilen nitelikli arsaları satışa çıkarıyor.

Satış ihalesiyle ilgili gerekli bilgi ve ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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