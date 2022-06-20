TOKİ'den Antalya'da arsa satışı
İLAN 20.06.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde bulunan 22 muhtelif arsayı açık artırma usulüyle satışa sunuyor.
İhale 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Arsa satışlarına ilişkin salon katılımı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara adreslerinde yapılacak. İnternet katılımı için kayıtlar 28 Haziran 2022 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacak.
Ayrıntılı liste ve satış koşullarına www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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